Глава Минобороны Украины Резников ожидает «эскалации со стороны России» в конце января

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность «эскалации» со стороны России «вероятна, но не обязательна». Он отметил, что, по оценкам разведки, «время достижения готовности к эскалации» наступит в конце января.

«Наша разведка анализирует все сценарии и отмечает, что вероятность эскалации со стороны Российской Федерации существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным», — сказал министр, выступая в Раде, его слова приводит РИА Новости.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что Россия «готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года».

В МИД России назвали мифологемой сообщения СМИ о подготовке «вторжения» на Украину.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предположил, что распространяемая дезинформация об «агрессивных планах России» в отношении Украины, возможно, понадобилась для обоснования дополнительных санкций в отношении Москвы.