Глава Минобороны Украины Резников ожидает «эскалации со стороны России» в конце января
- Reuters
«Наша разведка анализирует все сценарии и отмечает, что вероятность эскалации со стороны Российской Федерации существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января. Отмечаю, что эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным», — сказал министр, выступая в Раде, его слова приводит РИА Новости.
Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что Россия «готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года».
В МИД России назвали мифологемой сообщения СМИ о подготовке «вторжения» на Украину.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предположил, что распространяемая дезинформация об «агрессивных планах России» в отношении Украины, возможно, понадобилась для обоснования дополнительных санкций в отношении Москвы.