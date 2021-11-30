Патрушев: Россия будет тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи границ

Россия продолжит тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи границ, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Как подчеркнул Патрушев, США и их союзники создают выгодный им информационный фон для наращивания военной группировки и усиления разведывательной деятельности.

На этом фоне проводятся поставки современного вооружения и боеприпасов, а также материального имущества для украинских войск и националистических формирований.

«Информация об этом и об отсутствии агрессивных планов России в отношении Украины доведена Москвой до сведения Вашингтона. Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнёрами, изменений не последовало», — сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что пока не ясно, для чего распространяется вся эта дезинформация.

«Хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении России. Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ», — подытожил он.

Как ранее отметил российский президент Владимир Путин, если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Вместе с тем красной линией он назвал создание угроз для России, которые будут находиться на территории Украины.