Патрушев: Россия будет тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи границ

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Россия продолжит тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи границ, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
Патрушев: Россия будет тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи границ
  • Reuters

Как подчеркнул Патрушев, США и их союзники создают выгодный им информационный фон для наращивания военной группировки и усиления разведывательной деятельности.

На этом фоне проводятся поставки современного вооружения и боеприпасов, а также материального имущества для украинских войск и националистических формирований.

«Информация об этом и об отсутствии агрессивных планов России в отношении Украины доведена Москвой до сведения Вашингтона. Несмотря на призывы к американской стороне прекратить распространять дезинформацию как в СМИ, так и в контактах с европейскими партнёрами, изменений не последовало», — сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что пока не ясно, для чего распространяется вся эта дезинформация.

«Хотя, возможно, это понадобилось для того, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении России. Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ», — подытожил он.

Как ранее отметил российский президент Владимир Путин, если Россия и Украина будут искренне стремиться наладить отношения, то «никаких угроз никто не будет испытывать». Вместе с тем красной линией он назвал создание угроз для России, которые будут находиться на территории Украины.

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