Антонов: Россия не собирается ни на кого нападать

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал сообщения о подготовке Москвой вторжения на территорию Украины.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский дипломат назвал сообщения о якобы готовящемся Москвой нападении на Украину истерией, путём которой в Киеве пытаются оправдать провалы действующего президента.

«Мы открыты здесь и постоянно говорим и в СМИ, и говорим политологам, и администрации (США. — RT): Россия ни на кого не собирается нападать», — подчеркнул Антонов.

12 ноября агентство Bloomberg сообщало, что Соединённые Штаты выразили властям Евросоюза опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «вторжения» на Украину.

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» ранее заявил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.