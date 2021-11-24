Гаврилов: ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной нет

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Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.
Гаврилов: ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной нет
  • AP

«Ни одного доказательства концентрации российских войск на украинской границе нет», — заявил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Также он отметил, что Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе.

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