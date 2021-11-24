Гаврилов: ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной нет
- AP
«Ни одного доказательства концентрации российских войск на украинской границе нет», — заявил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.
Также он отметил, что Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе.