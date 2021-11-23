В Кремле заявили о глубокой обеспокоенности провокациями ВС Украины в Донбассе
- AP
«Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооружённых сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса», — сказал Песков.
Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко отметил, что армия Украины активизировала использование беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки в Донбассе.
Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе.