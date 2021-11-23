В Кремле заявили о глубокой обеспокоенности провокациями ВС Украины в Донбассе

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Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили о глубокой обеспокоенности провокациями ВС Украины в Донбассе
  • AP

«Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооружённых сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко отметил, что армия Украины активизировала использование беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки в Донбассе.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе.

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