В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе

Армия Украины активизировала использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Украинские силовики активизировали полёты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, продолжив нарушать минские договорённости», — цитирует РИА Новости Филипоненко.

По его словам, 21 ноября у линии соприкосновения был зафиксирован полёт беспилотника-разведчика ВСУ.

Филипоненко добавил, что сигнал управления БПЛА был подавлен.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе.