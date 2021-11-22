В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе
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«Украинские силовики активизировали полёты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, продолжив нарушать минские договорённости», — цитирует РИА Новости Филипоненко.
По его словам, 21 ноября у линии соприкосновения был зафиксирован полёт беспилотника-разведчика ВСУ.
Филипоненко добавил, что сигнал управления БПЛА был подавлен.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе.