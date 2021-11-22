В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе

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Армия Украины активизировала использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ведения разведки в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
В ЛНР заявили об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе
  • © Global Look Press/Keystone Press Agency

«Украинские силовики активизировали полёты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, продолжив нарушать минские договорённости», — цитирует РИА Новости Филипоненко.

По его словам, 21 ноября у линии соприкосновения был зафиксирован полёт беспилотника-разведчика ВСУ.

Филипоненко добавил, что сигнал управления БПЛА был подавлен.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе.

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