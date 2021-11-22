Кулеба: Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе

Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он утверждает, что власти готовы искать политико-дипломатическое разрешение конфликта.

В своём Twitter украинский министр заявил, что Россия «повысила интенсивность дезинформации», к которой относятся и «обвинения Украины в якобы подготовке к военному нападению в Донбассе».

«Официально: Украина не планирует наступательную военную операцию в Донбассе. Мы привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта», — написал Кулеба.

Ранее в Кремле не исключили провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину».

Глава МИД России Сергей Лавров также выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский «не прочь спровоцировать какие-либо инциденты» в надежде на помощь других стран.

В Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики допустили, что украинские журналисты готовят постановочные сюжеты для дальнейшего обвинения ЛНР в обстрелах.