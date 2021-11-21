В ЛНР заявили о подготовке украинскими СМИ постановочных репортажей об обстрелах

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские журналисты готовят постановочные сюжеты для дальнейшего обвинения ЛНР в обстрелах.

«В район населённого пункта Попасная (находится под контролем Киева. — RT) прибыли корреспондентские группы телеканалов «Дом» и «5 канал» для подготовки постановочных репортажей о постоянных нарушениях перемирия подразделениями Народной милиции», — приводит его слова РИА Новости.

Филипоненко выразил мнение, что целью работы украинских журналистов является формирование негативного отношения к Народной милиции и руководству ЛНР перед очередным раундом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, Украина демонстративно не выполняет Минские соглашения, в связи с чем кризис на Украине «далёк от разрешения».

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что украинский президент Владимир Зеленский саботирует Минские соглашения и всё это происходит при попустительстве Берлина и Парижа, а также Брюсселя.

В начале сентября в Киеве заявили, что Украине удалось сняться с «крючка Минских соглашений».