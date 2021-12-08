Глава МИД Великобритании Трасс заявила, что «вторжение» России на Украину было бы ошибкой

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия совершит стратегическую ошибку в случае вторжения на Украину.

Об этом она сказала, выступая с речью о приоритетах Великобритании во внешней политике в Королевском институте международных отношений.

«На прошлой неделе в Риге вместе с министрами стран НАТО мы дали ясно понять, что любое вторжение России на Украину было бы стратегической ошибкой. Мы поддерживаем Украину в укреплении её обороны», — заявила Трасс.

Ранее в российском посольстве в Вашингтоне прокомментировали публикации западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной якобы для подготовки к вторжению на территорию соседнего государства.