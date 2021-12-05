В посольстве в США прокомментировали публикации СМИ о «вторжении» России на Украину

В российском посольстве в Вашингтоне прокомментировали публикации западных СМИ о концентрации российских войск на границе с Украиной якобы для подготовки к вторжению на территорию соседнего государства.

«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развёртывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

Как подчёркивается, «именно НАТО и его государства-члены опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину.

Также об этом сообщал телеканал CBS, по данным которого представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.