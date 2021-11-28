Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ

В Кремле считают неприемлемой истерию, которую разворачивают в отношении России англоязычные СМИ, а также украинские во главе с президентом страны Владимиром Зеленским.

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем её абсолютно неприемлемой», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Зеленский отметил, что Украина готова к любой возможной эскалации на границе с Россией.

Кроме того, газета The New York Times со ссылкой на американские и европейские источники сообщила, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину. Также об этом сообщал CBS, по данным которого, представители американских разведслужб считают, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила заявления Запада и Киева об «угрозе Украине со стороны России».

По её словам, стратегия Запада заключается в создании «напряжения, напряжённости путём проведения неких провокативных информационно-политических акций».