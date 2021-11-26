Зеленский заявил о готовности Украины к «любой эскалации» на границе с Россией
- РИА Новости
«Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации», — цитирует Зеленского Интерфакс.
По его словам, ряд СМИ сегодня проводит запугивание скорым началом военных действий.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала объяснила заявления Запада и Киева об «угрозе Украине со стороны России».
По её словам, стратегия Запада заключается в создании «напряжения, напряжённости путём проведения неких провокативных информационно-политических акций».