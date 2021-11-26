Зеленский заявил о готовности Украины к «любой эскалации» на границе с Россией

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Украина готова к любой возможной эскалации на границе с Россией. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский заявил о готовности Украины к «любой эскалации» на границе с Россией
  • РИА Новости

«Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации», — цитирует Зеленского Интерфакс.

По его словам, ряд СМИ сегодня проводит запугивание скорым началом военных действий.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала объяснила заявления Запада и Киева об «угрозе Украине со стороны России».

По её словам, стратегия Запада заключается в создании «напряжения, напряжённости путём проведения неких провокативных информационно-политических акций».

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