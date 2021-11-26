Захарова объяснила заявления Запада и Киева об «угрозе Украине со стороны России»

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Заявления США, НАТО и Киева об «угрозе Украине со стороны России» стоит рассматривать только как провокации с целью создать напряжённость, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
Захарова объяснила заявления Запада и Киева об «угрозе Украине со стороны России»
  • Reuters

«Это абсолютно нормальная, с их точки зрения, стратегия коллективного Запада создавать напряжение, напряжённость путём проведения неких провокативных информационно-политических акций в определённых регионах мира. К этому нужно так и относиться», — цитирует её ТАСС.

Как ранее отметила Захарова, нагнетая обстановку в Донбассе, Киев пытается отвлечь внимание от деградации социально-экономической и политической ситуации на Украине.

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