Захарова объяснила заявления Запада и Киева об «угрозе Украине со стороны России»

Заявления США, НАТО и Киева об «угрозе Украине со стороны России» стоит рассматривать только как провокации с целью создать напряжённость, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.

«Это абсолютно нормальная, с их точки зрения, стратегия коллективного Запада создавать напряжение, напряжённость путём проведения неких провокативных информационно-политических акций в определённых регионах мира. К этому нужно так и относиться», — цитирует её ТАСС.

Как ранее отметила Захарова, нагнетая обстановку в Донбассе, Киев пытается отвлечь внимание от деградации социально-экономической и политической ситуации на Украине.