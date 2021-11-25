Захарова: Киев пытается отвлечь внимание от деградации экономической ситуации на Украине

Нагнетая обстановку в Донбассе, Киев пытается отвлечь внимание от деградации социально-экономической и политической ситуации на Украине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Очевидно, цель этой массированной информационно-политической кампании заключается в нагнетании антироссийской истерии. Должно это всё, как мы понимаем, отвлечь внимание от деградации социально-экономической и, кстати говоря, политической ситуации в стране. Ну и переключить это внимание на некие временные угрозы извне», — сказала дипломат.

В августе в Комитете избирателей Украины заявили, что президент Владимир Зеленский не преуспел в выполнении своих обещаний, которые дал во время празднования 29-й годовщины независимости государства.

Согласно результатам опроса жителей Украины о политической ситуации в стране, которые опубликовал Американский Национальный демократический институт*, 46% респондентов считают, что страна «движется в неверном направлении».

*Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.