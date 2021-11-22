Опрос показал негативное отношение жителей Украины к ситуации в стране

Американский Национальный демократический институт (NDI)* опубликовал результаты опроса жителей Украины о политической ситуации в стране. RT ознакомился с результатами исследования, которое спонсировали Агентство США по международному развитию (USAID), а также Швеция, Великобритания и Канада.

Согласно опросу «Перспективы и трудности в рамках демократических преобразований на Украине», проведённому Киевским международным институтом социологии с 1 июля по 3 августа 2021 года, 46% респондентов полагают, что страна «движется в неверном направлении». Лишь 16% опрошенных уверены, что Украина идёт верным курсом, а 30% полагают, что страна не меняется. По сравнению с предыдущим исследованием, проведённым в декабре 2020-го, виден сдвиг в сторону пессимистичной оценки ситуации (в том опросе соответствующие показатели составили 34% — 22% — 39%).



Самыми большими угрозами своему образу жизни респонденты назвали экономическую неопределённость и «военную агрессию России» (по 57% опрошенных). В топе подобных угроз также оказались политическая неопределённость (46%) и пандемия коронавируса (44%).

На вопрос «Какие проблемы национального масштаба имеют наибольшее значение для вас и вашей семьи?» участники опроса чаще всего отвечали: рост цен (45%), ситуация в области здравоохранения (44%) и экономики (31%), военный конфликт в Донбассе (34%) и коррупция (32%).

Примечательно, что по всем 13 предложенным в опросе категориям респонденты отметили ухудшение ситуации со времени президентских выборов на Украине в 2019 году.

«Как, с вашей точки зрения, изменилась ситуация на Украине с момента президентских выборов-2019?»

© NDI

Также выяснилось, что около половины жителей страны (49%) не доверяют главе государства Владимиру Зеленскому (доверяют президенту 19%). 67% не доверяют правительству (при 5%-ном показателе доверия), 73% — Верховной раде (3% доверия). При этом 44% опрошенных недовольны качеством работы президента, 62% — правительства, 64% — парламента.

Отвечая на вопросы об украинских политических партиях, жители страны в большинстве своём признались, что испытывают «негативное» или «очень негативное» отношение к каждой из них. Лишь партия УДАР Виталия Кличко поделила голоса респондентов (по 41% и за нейтральное, и за негативное/очень негативное отношение).

По мнению опрошенных, представители политических партий сейчас «действуют безнаказанно» (85%), «представляют интересы олигархов» (84%), «участвуют в коррупции» (84%) и «занимаются кумовством» (82%).

NDI опубликовал результаты исследования 27 октября. В нём приняли участие более 6 тыс. жителей Украины (за исключением населения, проживающего на неподконтрольных Киеву территориях).

Ранее в Комитете избирателей Украины заявили, что Владимир Зеленский не преуспел в выполнении своих обещаний, которые дал во время празднования 29-й годовщины независимости государства.

*Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.