«После того как состоятся контакты представителей»: Песков высказался о возможности нового разговора Путина и Байдена

Новый раунд переговоров Владимира Путина и Джо Байдена может состояться, после того как представители России и США проведут консультации по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Путин остался доволен общением с Байденом по телемосту, поскольку такой формат «позволяет достаточно откровенно разговаривать». Переговоры лидеров двух мировых держав состоялись вечером 7 декабря и продолжались около двух часов.

Владимиру Путину понравился видеоформат общения с американским коллегой Джо Байденом, поскольку он «позволяет достаточно откровенно разговаривать». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президенты говорили о том, что после того как состоятся контакты представителей, нужно будет пообщаться ещё раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это будет возможно, не представляется возможным», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля пояснил, что новый раунд консультаций на высшем уровне пройдёт по итогам контактов между представителями России и США.

«Президенты договорились, что они назначат своих представителей, которые весьма оперативно начнут обсуждение этой сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте. Когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно», — заявил Песков.

Во вторник, 7 декабря, состоялся телемост между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Переговоры президентов России и США продолжались чуть более двух часов.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, преобладающее место в диалоге двух лидеров занял внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений.

«Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса», — подчеркнули в Кремле.

В свою очередь, Джо Байден обратил внимание на якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной. Он также сообщил о возможных санкциях, которые США вместе с союзниками были бы готовы ввести в случае дальнейшей эскалации.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, обсуждение Украины «заняло очень много времени». Он также прокомментировал тему якобы готовящегося Россией «вторжения» на Украину.

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«Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это — какое-то вторжение или что? Даже речи не было об «этом», — пояснял он.

Ещё одним аспектом разговора Путина и Байдена стало приближение НАТО к российским границам. Как указал президент РФ, именно Североатлантический альянс предпринимает «опасные попытки освоения» территории Украины, а также наращивает военный потенциал вблизи российских рубежей.

«Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — подчёркивается в сообщении Кремля.

При этом помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос о позиции Байдена по Украине и НАТО, подчеркнул: «Он придерживается тезиса о том, что страна должна быть способна свободно выбирать, с кем ей объединяться».

При этом Юрий Ушаков заявил, что Байден пообещал обсудить с коллегами по альянсу обеспокоенность Москвы в связи продвижением НАТО на восток. Он также обратил внимание на то, что президенты России и США поручили своим представителям заняться этим чувствительным вопросом.

«Могу сказать, что вопросы, касающиеся предоставления нам необходимых гарантий безопасности, в том числе в контексте неразмещения наступательных вооружений и непродвижения дальнейшего НАТО на восток, эти вопросы логично обсуждать в группе по стратегической стабильности», — заметил Ушаков.

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что итоги переговоров дают основания для осторожного оптимизма, но «чудес никто не ждёт» из-за большого количества накопившихся острых противоречий.

«Достаточно лаконичные сообщения обеих сторон всё же дают основание надеяться, что напряжённость последнего месяца спадёт, равно как и снизится градус антироссийской истерии в западном политическом и медиа- пространстве», — написал он в своём Telegram-канале.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв выразил надежду на то, что «околоукраинские страсти» после беседы лидеров «начнут постепенно утихать».

При этом Косачёв добавил, что в Москве рассчитывают на конкретные результаты переговоров, в частности, на продолжение консультаций в рамках рабочих групп, «разгребание завалов в двусторонних отношениях», включая визы и дипмиссии, а также достижение подвижек по вопросу Ирана, Афганистана, Ливии, Сирии и иным вопросам.