Байден и Путин выразили удовлетворение итогами женевской встречи
- AFP
- © BRENDAN SMIALOWSKI
«Президенты начали с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи… Президенты прошлись по тем параметрам, которые реализуются по достигнутым тогда договорённостям», — сказал он.
По словам Ушакова, главы государств упомянули о стратегическом диалоге и переговорах по кибербезопасности.
Беседа Путина и Байдена в формате видеоконференции продлилась немногим более двух часов.
В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина оказала позитивное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.