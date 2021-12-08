Байден и Путин выразили удовлетворение итогами женевской встречи

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках беседы выразили удовлетворение итогами женевской встречи, заявил помощник российского государственного лидера Юрий Ушаков.
Байден и Путин выразили удовлетворение итогами женевской встречи
  • AFP
  • © BRENDAN SMIALOWSKI

«Президенты начали с того, что выразили удовлетворение итогами женевской встречи… Президенты прошлись по тем параметрам, которые реализуются по достигнутым тогда договорённостям», — сказал он.

По словам Ушакова, главы государств упомянули о стратегическом диалоге и переговорах по кибербезопасности.

Беседа Путина и Байдена в формате видеоконференции продлилась немногим более двух часов.

В июне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина оказала позитивное влияние на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

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