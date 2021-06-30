Блинкен назвал саммит в Женеве позитивным для стратегической безопасности
- Reuters
«Думаю, что стало результатом этой встречи, так это некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например по стратегической стабильности, контролю над вооружениями», — приводятся на сайте Гослепа его слова в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации.
Блинкен уточнил, что стороны обсудили перспективы работы в киберпространстве.
Ранее в Соединённых Штатах заявили, что ожидают практических результатов от переговоров с Россией по вопросу борьбы с киберпреступниками.