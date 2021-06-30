Блинкен назвал саммит в Женеве позитивным для стратегической безопасности

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина оказала позитивный эффект на работу по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.
Блинкен назвал саммит в Женеве позитивным для стратегической безопасности
  • Reuters

«Думаю, что стало результатом этой встречи, так это некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например по стратегической стабильности, контролю над вооружениями», — приводятся на сайте Гослепа его слова в интервью Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации.

Блинкен уточнил, что стороны обсудили перспективы работы в киберпространстве.

Ранее в Соединённых Штатах заявили, что ожидают практических результатов от переговоров с Россией по вопросу борьбы с киберпреступниками

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