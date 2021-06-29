Блинкен: США ждут результатов от переговоров с Россией по кибербезопасности
- Reuters
«У нас были некоторые конструктивные беседы, посмотрим, выйдут ли из них практические результаты», — заявил Блинкен, говоря о результатах саммита России и США в Женеве.
Он добавил, что американская сторона хочет убедиться в том, что ни одна ответственная страна не занимается укрывательством преступных организаций, которые участвуют в кибератаках, и не предоставляет им убежища.
Ранее сообщалось, что Россия предложила разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью.