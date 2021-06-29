Блинкен: США ждут результатов от переговоров с Россией по кибербезопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты ожидают практических результатов от переговоров с Россией по вопросу борьбы с киберпреступниками. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас были некоторые конструктивные беседы, посмотрим, выйдут ли из них практические результаты», — заявил Блинкен, говоря о результатах саммита России и США в Женеве.

Он добавил, что американская сторона хочет убедиться в том, что ни одна ответственная страна не занимается укрывательством преступных организаций, которые участвуют в кибератаках, и не предоставляет им убежища.

Ранее сообщалось, что Россия предложила разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью.