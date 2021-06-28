Россия предложила разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью

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Россия инициировала разработку всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию IT-технологий в преступных целях. Об этом в интервью РИА Новости заявил замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов.
Россия предложила разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Он рассказал, что эксперты уже ведут дискуссии по этой теме — первое заседание специального межправительственного комитета состоялось в мае.

По словам Храмова, принятие конвенции станет одним из стратегических государственных ориентиров в сфере международной кибербезопасности.

«Нужен эффективный универсальный механизм международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, перекрывающий все направления противоправной деятельности. Многие российские предложения связаны с выработкой под эгидой ООН и обеспечением обязывающей реализации принципов и норм международного права, регулирующих деятельность государств в глобальном информационном пространстве», — сказал он.

Представитель Совбеза России отметил ещё одно важное направление — совершенствование норм международного гуманитарного права в использовании IT-технологий с учётом их особой специфики.

Ранее Храмов заявил о готовности России подписать соглашения по сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью с несколькими странами. В нынешнем году российская сторона уже подписала такие документы с Ираном и Киргизией.

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