В Совбезе прокомментировали новые меры в области кибербезопасности
«Создание нормативно-правовых условий для установления непосредственных профессиональных контактов профильных государственных ведомств России с коллегами из стран-партнёров считаем приоритетом в деятельности по обеспечению международной информационной безопасности», — приводит агентство слова Храмова.
Он отметил, что в 2021 году подписаны соответствующие межправительственные соглашения о сотрудничестве в этой сфере с Ираном и Киргизией, готовы к подписанию схожие документы с Индонезией, Никарагуа и Узбекистаном.
«В приоритетном порядке будет и дальше развиваться диалог с нашими ближайшими партнёрами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», — добавил замсекретаря Совбеза. Он также отметил, что сотрудничество в рамках этих объединений «имеет прочный правовой фундамент».
Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на диалог с США по кибербезопасности.
В США, в свою очередь, считают возможным сотрудничество с Россией в этой сфере.