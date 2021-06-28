В Совбезе прокомментировали новые меры в области кибербезопасности

Замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью РИА Новости заявил о готовности России подписать соглашения по сотрудничеству в области кибербезопасности с несколькими странами.

«Создание нормативно-правовых условий для установления непосредственных профессиональных контактов профильных государственных ведомств России с коллегами из стран-партнёров считаем приоритетом в деятельности по обеспечению международной информационной безопасности», — приводит агентство слова Храмова.

Он отметил, что в 2021 году подписаны соответствующие межправительственные соглашения о сотрудничестве в этой сфере с Ираном и Киргизией, готовы к подписанию схожие документы с Индонезией, Никарагуа и Узбекистаном.

«В приоритетном порядке будет и дальше развиваться диалог с нашими ближайшими партнёрами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», — добавил замсекретаря Совбеза. Он также отметил, что сотрудничество в рамках этих объединений «имеет прочный правовой фундамент».

Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает на диалог с США по кибербезопасности.

В США, в свою очередь, считают возможным сотрудничество с Россией в этой сфере.