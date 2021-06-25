В США считают возможным сотрудничество с Россией по кибербезопасности

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд положительно оценила итоги российско-американского саммита в Женеве.

Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, переговоры были очень продуктивными, и США заявили о перспективе сотрудничества с Россией в сфере борьбы с киберпреступниками.

«Мы назвали России ряд сфер, в которых мы можем сотрудничать», — отметила Нуланд.

Среди них американский политик назвала стратегическую стабильность, пресечение деятельности преступников, которые распространяют вирусы-вымогатели, а также доставку гуманитарной помощи в Сирию.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что Россия будет работать с США по поиску хакеров в рамках соглашений, достигнутых на высшем уровне.