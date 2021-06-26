Россия рассчитывает на диалог с США по кибербезопасности

Россия рассчитывает на полноформатный и всесторонний диалог с США по теме кибербезопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы ведём [диалог в сфере кибербезопасности] на уровне и посла, и заместителя министра, и спецпредставителя по вопросам безопасности в сфере ИКТ», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Он отметил, что полноформатный запуск этого диалога ещё только предстоит осуществить.

Также он выразил надежду, что США готовы вовлекать в диалог по контролю за вооружениями Францию и Великобританию.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд положительно оценила итоги российско-американского саммита в Женеве.

По её словам, переговоры были очень продуктивными и США заявили о перспективе сотрудничества с Россией в сфере борьбы с киберпреступниками.