Блок открытых дверей: как США пытаются оправдать расширение НАТО на восток

Владимир Путин в ходе переговоров с Джо Байденом заявил, что Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных и юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток. Однако советник президента США Джейк Салливан сообщил, что все страны «должны иметь возможность выбирать, с кем они вступают в партнёрство». Ранее представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что Вашингтон придерживается политики открытых дверей в части расширения НАТО. В связи с этим он утверждает, что претензии Киева на членство в блоке законны. Эксперты считают, что таким образом Соединённые Штаты стремятся решать свои геополитические задачи и пытаются переложить на Москву ответственность за эскалацию ситуации на Украине.

Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Одними из ключевых тем продлившейся около двух часов беседы стали обострение ситуации на Украине и проблематика расширения НАТО на восток. Так, Владимир Путин обратил внимание своего американского коллеги на то, что именно Североатлантический альянс предпринимает попытки «освоения» украинской территории и наращивает военный потенциал у российских границ.

«Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — пояснили позицию Москвы в пресс-службе Кремля.

Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что Байден сообщил российскому лидеру о намерении обсудить с союзниками все выраженные Москвой озабоченности, включая вопрос расширения альянса.

В свою очередь, советник президента США Джейк Салливан рассказал, что в ходе переговоров со стороны Джо Байдена не было никаких уступок или обязательств в части, касающейся расширения НАТО на восток.

«Он (Байден. — RT) исходит из того, что страны должны иметь возможность свободно выбирать, с кем они вступают в партнёрство», — сказал Салливан.

По словам советника американского лидера, Джо Байден также заявил президенту РФ, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь и укрепит восточный фланг альянса, «если Россия дальше вторгнется на Украину». При этом он добавил, что США всё ещё не считают, будто Россия решила «напасть» на Украину.

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Накануне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США придерживаются в вопросе НАТО политики открытых дверей, отвечая на вопрос, почему альянс продолжает расширяться на восток вопреки данному России обещанию не делать этого.

«Мы ясно дали понять… что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей… что НАТО должно оставаться доступным вариантом для государств-кандидатов, когда они будут готовы и способны обеспечить выполнение обозначенных обязательств, а также обязательств, связанных с членством. В частности, это означает, что они могут — могут и хотят — внести свой вклад в обеспечение безопасности на евроатлантическом пространстве», — сказал Прайс.

В связи с этим, отметил он, притязания Украины на членство в блоке обоснованны и поддерживаются Вашингтоном, несмотря на недовольство Москвы. По его словам, расширение НАТО обусловлено «политикой, которую США проводят долгие годы». При этом Прайс ушёл от ответа на вопрос, считают ли в Вашингтоне ошибкой устные гарантии нерасширения блока, данные в своё время американским госсекретарём Джеймсом Бейкером президенту СССР Михаилу Горбачёву.

Вместо этого он заявил: «НАТО — это оборонительный союз. По своей сути… и направленности он оборонительный. Мысль о том, что НАТО или такое государство — претендент на членство, как Украина, могут представлять угрозу для России... была бы смехотворной, не будь ситуация столь серьёзной».

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс

Reuters

© Andrew Harnik

По мнению Прайса, все заявления Москвы об исходящих от блока угрозах являются «болтовнёй» и попытками «сфабриковать какое-нибудь надуманное обоснование… чтобы российские вооружённые силы могли сделать то, что, вероятно, планировалось с самого начала».

Однако журналист AP Мэтт Ли, который получил широкую известность благодаря своим неудобным вопросам представителям Госдепа, указал на тот факт, что у Москвы есть основания беспокоиться за свою безопасность, так как у неё перед глазами — примеры операций НАТО в Югославии и Ливии. В ответ на это Нед Прайс заявил, что не видит сходства текущей и перечисленных ситуаций. Он также заявил, что Соединённые Штаты готовы к диалогу, если у России есть сомнения в истинных намерениях НАТО.

Борьба за гарантии

Между тем Владимир Путин, выступая 30 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», отмечал, что Москва «испытывает определённые озабоченности» в связи с участившимися военными учениями западных сил у её границ. По его мнению, нет здравого ответа на вопрос о причинах наращивания натовских сил в непосредственной близости от границ РФ.

«Несмотря на наши предупреждения, несмотря на наши разговоры, просьбы, всё-таки инфраструктура подошла к нашим границам. Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены теперь системы противоракетной обороны, а пусковые установки, которые там стоят, — Mk 41 — на них могут быть поставлены и «Томагавки», ударные системы. Это создаёт для нас угрозы — это же очевидный факт, очевидная вещь», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что разработка гиперзвукового оружия была начата Москвой исключительно в качестве вынужденного ответа на действия Североатлантического альянса. В этом же контексте он отметил и ситуацию с Украиной.

«Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет семь — десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут... А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает, представляете? А мы можем это сделать уже сейчас, потому что мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая ракета морского базирования, гиперзвуковая, в девять Махов. Подлётное время будет до тех, кто отдаёт приказы, тоже пять минут. Мы куда идём-то? Зачем мы это всё делаем? Создание таких угроз для нас и есть красная линия», — заявил Путин.

В целом же, по мнению российского президента, НАТО является «рудиментом холодной войны» и нынешнее предназначение альянса «не очень понятно». В июньском интервью телеканалу NBC он отметил, что Запад пренебрёг обещаниями относительно действий альянса, так как они не были зафиксированы ни в каких документах.

«Обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге», — сказал президент.

В связи с этим он указал на приоритетность для России задачи добиться от США и их союзников письменных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

«Нам нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку западные коллеги не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства», — подчеркнул Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам 1 декабря.

«Мы видим, что НАТО сейчас демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию. Мы видим риторику господина Столтенберга, мы видим риторику различных представителей Соединённых Штатов Америки. Они все говорят, что не признают никаких красных линий — раз, они говорят о том, что НАТО будет делать всё, что хочет, — два, на какой угодно территории — три, и всё это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, — четыре. Нам это не нравится. Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы», — прокомментировал RT ситуацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Под знаком противостояния

Эксперты считают, что причина нынешней напряжённости, которую подогревают США, заключается в том, что Вашингтон хочет напомнить миру о своей роли гегемона. К тому же, полагают аналитики, таким образом Соединённые Штаты намерены укрепить образ России как врага и переложить на неё ответственность за эскалацию ситуации на Украине. Однако методы, которые американские власти задействуют для этого, всё больше напоминают геополитический радикализм, отмечают собеседники RT.

«США рассматривают Россию как геополитического соперника, а украинский кризис используют для давления на неё. Никто на самом деле в Вашингтоне не беспокоится о благополучии Киева и Украины в целом. Её используют просто как удобный инструмент для сдерживания Москвы», — пояснил эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

При этом он указал на тот момент, что, несмотря на все декларируемые поощрения устремлений Украины в альянс, никто в НАТО не торопится принимать её туда.

«Идея открытых дверей была выдвинута ещё в 2008 году. С тех пор никаких конкретных программ по вступлению ни Украине, ни Грузии не предлагалось исходя из того, что само НАТО не горит желанием брать ответственность за безопасность той же Украины. Никто не готов к обязательствам, обозначенным в пятой статье Североатлантического договора о коллективной безопасности. Ведь в ней говорится, что вооружённое нападение на одного из членов альянса должно рассматриваться как нападение на блок в целом, что потребует совместных ответных шагов», — отметил эксперт.

Военные учения НАТО в Румынии

© REUTERS/Radu Sigheti

Более того, как подчеркнул замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, США в погоне за геополитическими амбициями подвергают опасности своих союзников, и в ЕС это прекрасно понимают.

«США, используя союзников на территории Восточной Европы, на деле стремятся обеспечивать лишь свою безопасность, тем самым невольно создавая угрозу для своих европейских партнёров. Однако Вашингтон умело использует тему российской угрозы, чтобы обосновать свои намерения по расширению военного присутствия, фактически оккупируя страны Европы», — пояснил Фельдман.

Всё это, подчеркнул он, вынуждает Москву возвращаться к блоковой системе политического сдерживания своего многолетнего противника.

«Если западный мир условно может прирасти за счёт Украины и Грузии, то российский военно-стратегический альянс укрепится за счёт интенсификации военного сотрудничества с Белоруссией, с Арменией и с другими постсоветскими странами, которые сохранили партнёрские отношения с Москвой и которые хотят строить систему коллективной безопасности ровно так же, как это делало НАТО ранее», — выразил мнение аналитик.

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Фельдман также считает, что ждать от США шагов по деэскалации нынешней ситуации не стоит, так как это не отвечает их интересам. В том же ключе Вашингтон воспримет и инициативу Владимира Путина о юридическом закреплении действий НАТО в контексте расширения, полагает собеседник RT.

«Нет никаких оснований полагать, что США возьмут на себя какие-то обязательства и откажутся от той внешней оборонной политики, которую реализуют с развала Советского Союза. Скорее всего, если какие-то договорённости в этой сфере и будут достигнуты, то они снова будут носить только публичный характер. На бумаге США никогда не готовы будут закрепить эти соглашения», — отметил эксперт.

По мнению Сергея Ермакова, в самой основе НАТО заложена потребность в постоянной экспансии.

«Логика существования этого альянса предусматривает, что он будет постоянно расширяться, так как именно в этом блок видит смысл и оправдание своего существования. Тем более что сейчас в кулуарах на высоком уровне уже ходят разговоры о том, что неплохо было бы и ядерное оружие куда-нибудь переместить в Европе. А это уже прямое нарушение даже тех самых обязательств и обещаний, которые НАТО сами и признают. В этой связи скреплять себя какими-то новыми договорённостями в альянсе не будут», — резюмировал аналитик.