В Белом доме рассказали о позиции Байдена по вопросу расширения НАТО

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Президент США Джо Байден в ходе переговоров не делал уступок российскому лидеру Владимиру Путину относительно возможности расширения альянса НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.
В Белом доме рассказали о позиции Байдена по вопросу расширения НАТО
  • Reuters

«Он не делал таких обещаний или уступок. Он исходит из того, что страны должны иметь возможность свободно выбирать, с кем они вступают в партнёрство», — заявил Салливан.

Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

В частности, Путин заявил Байдену об опасных попытках освоения Украины со стороны НАТО, а также выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева против Донбасса.

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