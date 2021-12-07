В Белом доме рассказали о позиции Байдена по вопросу расширения НАТО
- Reuters
«Он не делал таких обещаний или уступок. Он исходит из того, что страны должны иметь возможность свободно выбирать, с кем они вступают в партнёрство», — заявил Салливан.
Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.
В частности, Путин заявил Байдену об опасных попытках освоения Украины со стороны НАТО, а также выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева против Донбасса.