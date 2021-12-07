В Белом доме рассказали о позиции Байдена по вопросу расширения НАТО

Президент США Джо Байден в ходе переговоров не делал уступок российскому лидеру Владимиру Путину относительно возможности расширения альянса НАТО. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

«Он не делал таких обещаний или уступок. Он исходит из того, что страны должны иметь возможность свободно выбирать, с кем они вступают в партнёрство», — заявил Салливан.

Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

В частности, Путин заявил Байдену об опасных попытках освоения Украины со стороны НАТО, а также выразил серьёзную озабоченность в связи с действиями Киева против Донбасса.