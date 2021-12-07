В Госдепе США утвердили приверженность политике «открытых дверей» НАТО

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Глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс заявил, что Вашингтон считает верной политику «открытых дверей» НАТО, так как государства вправе самостоятельно определять свою внешнюю политику.
В Госдепе США утвердили приверженность политике «открытых дверей» НАТО
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

«Мы... давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике «открытых дверей», — приводит Интерфакс заявление Прайса.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг, принявший участие во встрече Совета министров Северных стран в Копенгагене, заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Финляндии и Швеции.

В октябре глава Пентагона Ллойд Остин напомнил Украине и Грузии, что двери НАТО для них открыты.

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