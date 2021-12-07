В Госдепе США утвердили приверженность политике «открытых дверей» НАТО

Глава пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс заявил, что Вашингтон считает верной политику «открытых дверей» НАТО, так как государства вправе самостоятельно определять свою внешнюю политику.

«Мы... давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике «открытых дверей», — приводит Интерфакс заявление Прайса.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг, принявший участие во встрече Совета министров Северных стран в Копенгагене, заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Финляндии и Швеции.

В октябре глава Пентагона Ллойд Остин напомнил Украине и Грузии, что двери НАТО для них открыты.