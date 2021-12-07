В Госдепе США утвердили приверженность политике «открытых дверей» НАТО
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«Мы... давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике «открытых дверей», — приводит Интерфакс заявление Прайса.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг, принявший участие во встрече Совета министров Северных стран в Копенгагене, заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Финляндии и Швеции.
В октябре глава Пентагона Ллойд Остин напомнил Украине и Грузии, что двери НАТО для них открыты.