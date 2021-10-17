Глава Пентагона напомнит Украине и Грузии, что двери НАТО для них открыты

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Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита на Украину и в Грузию напомнит им, что двери НАТО для них открыты. Он также призовёт Киев и Тбилиси «сделать изменения», необходимые для членства в альянсе.
Глава Пентагона напомнит Украине и Грузии, что двери НАТО для них открыты
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства обороны.

«Остин подчеркнёт как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовёт эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе», — цитирует ведомство РИА Новости.

В Пентагоне добавили, что США укрепляют суверенитет стран, «которые находятся на передовом крае российской агрессии».

Кроме того, Остин посетит Румынию. Во всех трёх странах он обсудит безопасность в Чёрном море и «будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран».

5 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что вступление Грузии и Украины в НАТО «не случится завтра».

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.

В Белом доме напомнили, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий. Посол ФРГ в Киеве, в свою очередь, подчеркнула, что конфликт в Донбассе является препятствием для вступления Украины в организацию.

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