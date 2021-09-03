Посол ФРГ назвала конфликт в Донбассе препятствием для вступления Украины в НАТО

Конфликт в Донбассе являются препятствием для вступления Украины в НАТО, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен в эфире «1+1».

«Факт остаётся фактом — есть военный конфликт на Украине. Это всегда сложно для НАТО — принимать новые страны, где есть такие конфликты», — цитирует её ТАСС.

При этом дипломат отметила, что у Киева есть инструменты для продолжения сотрудничества с НАТО.

«Это годовые национальные программы под эгидой комиссии Украина — НАТО, которые каждый год имплементируются Украиной. К тому же уже почти два года Украина имеет статус партнёра расширенных возможностей альянса, где вы ещё совсем не использовали имеющиеся возможности», — сказала она.

Посол также напомнила о необходимости проведения на Украине реформ, в том числе военной, судебной и антикоррупционной.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий, которые позволят стране соответствовать стандартам альянса.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская сторона выступает за присутствие НАТО в Чёрном море.