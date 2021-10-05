Столтенберг: вступление Грузии и Украины в НАТО «не случится завтра»
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«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было ещё нет права вето на это решение», — сказал Столтенберг на конференции в Вашингтоне, его слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что «не может сказать, когда это произойдёт».
«Очевидно, что это не случится завтра», — добавил генсек.
Столтенберг призвал страны НАТО расширить поддержку претендентам на вступление в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.
В Белом доме напомнили, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий. Посол ФРГ в Киеве, в свою очередь, подчеркнула, что конфликт в Донбассе является препятствием для вступления Украины в организацию.