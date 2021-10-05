Столтенберг: вступление Грузии и Украины в НАТО «не случится завтра»

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что у России нет права препятствовать вступлению в альянс Украины и Грузии, однако «это не случится завтра».
Столтенберг: вступление Грузии и Украины в НАТО «не случится завтра»
  • AP
  • © Francisco Seco

«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было ещё нет права вето на это решение», — сказал Столтенберг на конференции в Вашингтоне, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что «не может сказать, когда это произойдёт».

«Очевидно, что это не случится завтра», — добавил генсек.

Столтенберг призвал страны НАТО расширить поддержку претендентам на вступление в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.

В Белом доме напомнили, что для вступления в НАТО Украина должна выполнить ряд условий. Посол ФРГ в Киеве, в свою очередь, подчеркнула, что конфликт в Донбассе является препятствием для вступления Украины в организацию.

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