«Утка или целенаправленный слив»: как в России прокомментировали сообщения о возможных новых санкциях

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, со стороны США нет косвенных подтверждений о подготовке антироссийских санкций из-за «агрессии» в отношении Украины. Ранее в ряде западных СМИ появились материалы о том, что США рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT, введение ограничений на конвертацию рублей и ряд других экономических мер воздействия. Глава Сбербанка Герман Греф назвал подобные сообщения «чушью». Вместе с тем в Госдуме призвали США отказаться каких-либо конфликтов с Россией.

В Кремле прокомментировали публикации в ряде зарубежных СМИ об антироссийских санкциях.

«Мы не знаем, утка ли это или это чей-то слив целенаправленный, поэтому я не стал бы на это реагировать. Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем официальный представитель Кремля подчеркнул, что у американских властей есть пристрастие к таким «санкционным упражнениям»: «В этом плане, конечно, предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего».

Накануне Дмитрий Песков называл появляющиеся публикации о новых санкциях в отношении России «продолжением информационной истерики».

В преддверии разговора между Владимиром Путиным и Джо Байденом в западных СМИ появились публикации о том, что Белый дом готовится к введению новых рестрикций против Москвы. Причина — «агрессия» в отношении Киева, в частности, якобы ведущаяся российской стороной подготовка к «вторжению на Украину».

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Так, телеканал CNN со ссылкой на «анонимные источники» сообщил, что возможные новые финансовые ограничения США могут затронуть «представителей ближайшего окружения президента России» и российских производителей энергии. Вдобавок предусматривается отключение страны от SWIFT.

В свою очередь, агентство Bloomberg, также со ссылкой на «анонимные источники», пишет, что Соединённые Штаты вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары, что затронет крупнейшие российские банки и Российский фонд прямых инвестиций.

Добавим, что на прошлой неделе ряд западных СМИ со ссылкой на данные американского разведсообщества и неназванные источники опубликовали материалы, в которых утверждается о том, что Россия якобы ведёт активную подготовку к «вторжению на Украину». При этом произойдёт «нападение» якобы в начале 2022 года, а задействовано в нём до 175 тыс. российских военнослужащих.

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Как заявляла ранее «Коммерсанту» официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, США проводят «спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию». По её словам, Вашингтон применяет «классическую западную тактику», но впечатляет «масштаб наглости и вранья».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT называл уткой сообщения о якобы готовящемся вторжении на Украину.

«Действительно, риторика звучит весьма агрессивная с американской стороны и со стороны европейских столиц в наш адрес. Мы видим многочисленные утки, которые вбрасываются, о якобы запланированной агрессии России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке», — заявил Песков.

«Для санкций нет никакого реального основания»

Как отметил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, Запад прилагает немало усилий для оказания давления на российскую экономику, но возможные рестрикции вряд ли способны нанести ей серьёзный урон.

«К сожалению, Запад со своим мощным аналитическим аппаратом не додумался до главного — с Россией проще договориться, чем воевать с ней на военных или экономических фронтах. То, что творят сегодня украинские политики, — это сгусток нацизма, и оно явно не стоит того, чтобы затевать глобальные войны, ну а что касается возможности введения новых санкций — через какое-то время мы будем вспоминать этот как неприятный эпизод в нашей тысячелетней истории», — заметил собеседник RT.

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Вместе с тем глава Сбербанка Герман Греф, комментируя публикации западных СМИ о возможных антироссийских санкциях, указал, что их «невозможно исполнить». Он назвал эти сообщения «чушью несусветной».

«Не хочу даже комментировать, под этим нет никакого реального основания. Никогда не слышал, что кто-то планирует подобное. Но если даже захотят сделать, то сделать это просто невозможно», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT назвал утверждения об «атаке» России на Украину домыслами.

«Они нагнетают ситуацию, по большому счёту не задумываются над анализом ситуации... Они избрали этот путь — ежедневно говорить о том, что Россия якобы собирается нападать на Украину, — и договорились, что это будет происходить в январе. Это не более чем домыслы... Никто не собирается нападать на Украину, мы-то это знаем. Они должны показать, что работают каждый день, и каждый день они что-то анализируют и выдают подобные заключения».