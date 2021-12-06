Песков назвал продолжением истерии сообщения СМИ о подготовке в США санкций против России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал продолжением информационной истерики сообщения СМИ о том, что в США изучают новые санкции против России, в том числе её отключение от SWIFT.
Песков назвал продолжением истерии сообщения СМИ о подготовке в США санкций против России
  • Reuters

Об этом представитель Кремля заявил в беседе с ТАСС.

«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли такие сообщения негативно сказаться на предстоящих 7 декабря переговорах по видеосвязи лидеров России и США.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину».

Как уточняется, меры могут затронуть суверенный долг и энергетические компании, а также предусматривают «отключение России от системы SWIFT», однако этот вариант собеседники телеканала называют «крайней мерой».

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