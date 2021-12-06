CNN: США изучают возможность новых санкций против России и её «отключение от SWIFT»

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину». Как уточняется, меры могут затронуть суверенный долг и энергетические компании, а также предусматривают «отключение России от системы SWIFT», однако этот вариант собеседники телеканала называют «крайней мерой».

«Они (санкции. — RT) включают новые меры против ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также один потенциальный крайний вариант — отключение России от международной платёжной системы SWIFT, используемой банками по всему миру», — сообщает телеканал.

Как уточняется, окончательных решений о санкциях принято не было, а в настоящее время администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с европейскими партнёрами, «многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией».

Ранее в Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предположил, что распространяемая дезинформация об «агрессивных планах России» касательно Украины, возможно, понадобилась для обоснования дополнительных санкций в отношении Москвы.

В мае в МИД России заявляли, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

При этом исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT отметил, что SWIFT не собирается отключать Россию от системы, поскольку это никому не выгодно.