CNN: США изучают возможность новых санкций против России и её «отключение от SWIFT»

Короткая ссылка
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину». Как уточняется, меры могут затронуть суверенный долг и энергетические компании, а также предусматривают «отключение России от системы SWIFT», однако этот вариант собеседники телеканала называют «крайней мерой».
CNN: США изучают возможность новых санкций против России и её «отключение от SWIFT»
  • Reuters

«Они (санкции. — RT) включают новые меры против ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии, а также один потенциальный крайний вариант — отключение России от международной платёжной системы SWIFT, используемой банками по всему миру», — сообщает телеканал.

Как уточняется, окончательных решений о санкциях принято не было, а в настоящее время администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с европейскими партнёрами, «многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией».

Ранее в Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал неприемлемой «истерию» против России в англоязычных и украинских СМИ.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предположил, что распространяемая дезинформация об «агрессивных планах России» касательно Украины, возможно, понадобилась для обоснования дополнительных санкций в отношении Москвы.

В мае в МИД России заявляли, что система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России.

При этом исполнительный директор Российской национальной ассоциации SWIFT отметил, что SWIFT не собирается отключать Россию от системы, поскольку это никому не выгодно.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить