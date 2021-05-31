В МИД заявили об угрозе вовлечения системы SWIFT в «санкционную спираль»
«Ни для кого не секрет, что раздаются угрозы, прежде всего из Соединённых Штатов, отключить Россию от системы SWIFT», — отметил Боричевский.
По его словам, действия стран Запада — это «барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене».
«Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — добавил Боричевский.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова оценила возможность отключения России от международной платёжной системы SWIFT.