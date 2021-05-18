В ЦБ оценили возможность отключения России от SWIFT

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку, оценила возможность отключения России от международной платёжной системы SWIFT.

«Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдёт, может быть спокойно переведён на нашу систему», — цитирует РИА Новости Скоробогатову.

Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что российская сторона готова ответить, если её отключат от международной платёжной системы SWIFT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со SWIFT.