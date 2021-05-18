В ЦБ оценили возможность отключения России от SWIFT
- РИА Новости
«Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдёт, может быть спокойно переведён на нашу систему», — цитирует РИА Новости Скоробогатову.
Ранее директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских заявил, что российская сторона готова ответить, если её отключат от международной платёжной системы SWIFT.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со SWIFT.