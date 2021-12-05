«Чтобы «кураторы» разделили ответственность»: в МИД РФ заявили о желании Украины «залезть» под внешнее управление

В МИД РФ заявили о желании Украины «залезть» под внешнее управление, чтобы «кураторы» Киева разделили с ним ответственность за невыполнение фундаментальных обязательств. Комментируя текущий прогресс в урегулировании внутриукраинского конфликта, замглавы МИД Александр Грушко отметил, что роль США в украинских событиях должна заключаться только в принуждении Киева к полному выполнению Минских соглашений. Дипломат подчеркнул, что надёжным решением накопившихся проблем может быть только следование существующим договорённостям.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил о желании Украины «залезть» под внешнее управление.

По его словам, украинские власти делают это, чтобы «большие кураторы» разделили их ответственность за неисполнение своих обязательств.

«Очевидно и то, что Украина всячески пытается залезть ещё больше под внешнее управление. Это им надо по многим причинам, но прежде всего чтобы «большие кураторы» разделили ответственность Украины за неисполнение фундаментальных обязательств. Это мы тоже всё видели», — сказал он.

Вместе с тем, по словам Грушко, единственная допустимая роль США в этих событиях должна состоять прежде всего в принуждении Киева к полному выполнению Минских договорённостей.

«Мы не против того, чтобы США сыграли какую-то роль, но эта роль, на наш взгляд, должна состоять прежде всего в принуждении Киева к полному выполнению Минских договорённостей, которым нет никакой альтернативы», — сказал он.

Грушко подчеркнул, что надёжным политическим решением украинских проблем может быть только следование Минским соглашениям.

«Если наши партнёры реально заинтересованы, чтобы снять этот конфликт с повестки дня, — а речь идёт не только о самой Украине, но и в целом об общеевропейской безопасности и безопасности в Черноморском регионе, — мы видим, что под предлогом напряжённости, которая существует, страны НАТО пытаются туда проникнуть... Путь только один: двигаться по пути реализации минского комплекса мер», — сказал он.

По его словам, обвинения в адрес России в невыполнении Минских соглашений абсурдны, поскольку таких обязательств попросту не существует.

Он также продолжил, сказав, что существующий конфликт становится идеологической основой разворота НАТО на восток, а также причиной для создания напряжённости с целью обрести военное превосходство в этом регионе.

«Тут ещё один есть момент, важный для понимания, в этих криках относительно агрессивных намерений России, концентрации каких-то войск за тысячи километров от границ НАТО, хотя их силы развёртываются буквально в десятках километрах от нашей границы: если мы посмотрим, что они сделали в Прибалтике, то от Эмари (авиабаза в Эстонии. — RT) лететь на боевом самолёте до Санкт-Петербурга 10 минут», — сказал Грушко.

Комментируя работу СММ ОБСЕ, Грушко обратил внимание на то, что доклады миссии о разрушениях и жертвах в Донбассе появляются крайне редко. По его словам, не предоставляется «чёткого объективного информирования о происходящем», в частности о том, какие разрушения наблюдаются по линии соприкосновения, какие жертвы понесли обе стороны.

Вместе с этим Грушко добавил, что в вооружённом конфликте на Украине соотношение жертв примерно один к пяти — то есть разрушений и жертв в самопровозглашённой ЛНР «в пять раз больше, чем на стороне, которая контролируется украинскими вооружёнными силами».

«Это ответ и на вопрос, кто виноват и должен нести ответственность», — добавил представитель МИД.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять. Министр ответил на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Если её (Украину. — RT) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Её надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами», — сказал Лавров.

Также на russian.rt.com Лавров ждёт от Блинкена разъяснений слов о невыполнении Россией пунктов Минских соглашений

Он добавил, что российская сторона привлекает внимание Германии и Франции к тому, что «это надо обязательно сделать».

В свою очередь, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT подчеркнул, что киевская власть хочет сделать так, чтобы её уже не спрашивали о выполнении Минских соглашений, чтобы «снять с себя всяческую ответственность за происходящее в стране».

По словам эксперта, апеллировать к Киеву, к президенту Украины или ещё к каким-то чиновникам высшего ранга не имеет смысла, поскольку они ничего не решают.

«Они пытаются сохранить источники своих доходов, выполняя волю и пожелания американской администрации. Их уже утомили требования, в том числе европейских лидеров... Они уже не способны улучшить ситуацию в самой стране. Если бы их волновали проблемы населения, то это каким-нибудь образом отражалось бы на их деятельности», — отметил политолог.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT подчеркнул, что Россия последовательно стоит на позициях выполнения Минских соглашений и призывает стороны к тому, чтобы по пунктам выполнять договорённости.

Вместе с тем он придерживается мнения, что Украина не имеет намерений в будущем выполнять Минские соглашения.

«Я думаю, что сегодня впору говорить о том, что Зеленский подготавливает почву для уничтожения минских договорённостей. Он не до конца понимает, к чему может привести денонсация Минских соглашений. Однако его внешнеполитический курс нацелен именно на уничтожение этих договорённостей, что может очень дорого стоить украинской государственности», — считает Мезюхо.