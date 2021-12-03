Путин обратил внимание Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar
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Путин обратил внимание на проводимую Киевом деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений.
«Об этом свидетельствует провокационная активность Вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar», — говорится в сообщении Кремля.
Также российский лидер подчеркнул необходимость отказа Киева от любых попыток силового воздействия на Донбасс.
В ходе переговоров Путина и Эрдогана также была отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения Минских соглашений и других договорённостей, в том числе в нормандском формате.
26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данный факт.