Путин обратил внимание Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar.

Путин обратил внимание на проводимую Киевом деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений.

«Об этом свидетельствует провокационная активность Вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar», — говорится в сообщении Кремля.

Также российский лидер подчеркнул необходимость отказа Киева от любых попыток силового воздействия на Донбасс.

В ходе переговоров Путина и Эрдогана также была отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения Минских соглашений и других договорённостей, в том числе в нормандском формате.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данный факт.