Путин обратил внимание Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar.
Путин обратил внимание Эрдогана на использование Киевом беспилотников Bayraktar
  • © РИА Новости / POOL

Путин обратил внимание на проводимую Киевом деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений.

«Об этом свидетельствует провокационная активность Вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar», — говорится в сообщении Кремля.

Также российский лидер подчеркнул необходимость отказа Киева от любых попыток силового воздействия на Донбасс.

В ходе переговоров Путина и Эрдогана также была отмечена важность полного и неукоснительного соблюдения Минских соглашений и других договорённостей, в том числе в нормандском формате.

26 октября Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данный факт.

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