В Кремле сообщили детали переговоров Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, в Закавказье, в Сирии и Ливии и двустороннюю повестку. Об этом сообщили в Кремле.

«Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства», — отмечается в сообщении.

Стороны условились дать поручения профильным ведомствам «активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года».

Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.

Турецкий лидер отметил значимость посреднической роли России и высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

В ходе обсуждения внутриукраинского кризиса стороны отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского комплекса мер 2015 года и других договорённостей, в том числе в нормандском формате.

Ранее в турецкой администрации сообщили о переговорах Эрдогана и Путина.