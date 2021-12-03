В Кремле сообщили детали переговоров Путина и Эрдогана
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«Рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая практические аспекты кооперации в сфере энергетики и сельского хозяйства», — отмечается в сообщении.
Стороны условились дать поручения профильным ведомствам «активно заняться подготовкой очередной сессии Совета сотрудничества высшего уровня, которую можно было бы провести в начале следующего года».
Также Путин проинформировал Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.
Турецкий лидер отметил значимость посреднической роли России и высказался в пользу дальнейшей координации усилий, в том числе с использованием возможностей российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.
В ходе обсуждения внутриукраинского кризиса стороны отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского комплекса мер 2015 года и других договорённостей, в том числе в нормандском формате.
Ранее в турецкой администрации сообщили о переговорах Эрдогана и Путина.