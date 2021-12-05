Пушилин допустил возможность возобновления боевых действий со стороны Киева

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность возобновления боевых действий со стороны ВСУ.
Пушилин допустил возможность возобновления боевых действий со стороны Киева
  • Reuters

«Увы, эта перспектива достаточно реальна, с учётом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнёров», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пушилина, о готовности украинской стороны к возвращению к горячей фазе противостояния свидетельствует количество вооружения и личного состава, стянутого в зону конфликта.

«Будет ли политическое решение — посмотрим. Со своей стороны, конечно, готовимся… наши подразделения находятся в тонусе», — добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.

Она отметила, что это половина состава украинской армии.

В Кремле заявили, что считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

МИД России призывал власти Германии и Франции продолжать совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины.

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