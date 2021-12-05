Посол США Салливан: «трагического насилия» на Украине можно избежать с помощью дипломатии

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Посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан выразил надежду, что дипломатическое взаимодействие позволит избежать «трагического насилия» на Украине.

«США надеются, что «катастрофического и трагического насилия на Украине» удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию», — заявил Салливан в беседе с РБК.

По его словам, Вашингтон фиксирует «дестабилизирующие действия» внутри страны.

Дипломат подчеркнул, что американский президент Джо Байден поручил ему «строить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, несмотря на наличие серьёзных разногласий между странами».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в России заинтересованы в объединении усилий с Соединёнными Штатами для урегулирования кризиса на Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в Вашингтоне считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле считают важным претворять в жизнь минские договорённости в рамках урегулирования ситуации на востоке Украины.

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