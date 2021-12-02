Лавров ждёт от Блинкена разъяснений слов о невыполнении Россией пунктов Минских соглашений

Короткая ссылка
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что ждёт от американского коллеги разъяснений его слов «о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия».
Лавров ждёт от Блинкена разъяснений слов о невыполнении Россией пунктов Минских соглашений
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», — сказал Лавров на встрече с Блинкеном.

Накануне Энтони Блинкен заявил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

В Москве отмечали, что Россия не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить