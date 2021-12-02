Лавров ждёт от Блинкена разъяснений слов о невыполнении Россией пунктов Минских соглашений
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», — сказал Лавров на встрече с Блинкеном.
Накануне Энтони Блинкен заявил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.
В Москве отмечали, что Россия не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.