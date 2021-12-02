Лавров ждёт от Блинкена разъяснений слов о невыполнении Россией пунктов Минских соглашений

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что ждёт от американского коллеги разъяснений его слов «о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», — сказал Лавров на встрече с Блинкеном.

Накануне Энтони Блинкен заявил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

В Москве отмечали, что Россия не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.