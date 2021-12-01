«Численность группировки достигает 125 тысяч»: в МИД России заявили о наращивании украинских сил в Донбассе

Украина направила в зону конфликта в Донбассе около 125 тыс. военнослужащих, это половина личного состава ВСУ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заметил, что украинская сторона становится всё наглее и агрессивнее в своей риторике по поводу России и минских договорённостей. Вместе с тем Дмитрий Песков констатировал, что Россия прилагает все усилия для того, чтобы помочь Украине мирно разрешить гражданскую войну в стране.

Украина стянула в Донбасс половину собственной армии. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Вооружённые силы Украины наращивают силы, стягивают тяжёлую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс., а это, если кто не знает, половина всего состава Вооружённых сил Украины», — сказала Захарова.

При этом она добавила, что специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ фиксирует нарушения режима прекращения огня по всей линии соприкосновения. Вдобавок украинская сторона «всё чаще применяет запрещённые Минскими соглашениями тяжёлые вооружения». По её словам, население Донбасса страдает и находится на грани катастрофы, вокруг них «сжимается военное кольцо киевского режима».

«Вызывает серьёзную обеспокоенность курс киевского режима на демонтаж минского процесса и фактический отказ Киева от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В то же время, по словам Захаровой, Киев вместе со своими зарубежными покровителями развязал кампанию на уровне истерики в СМИ о якобы готовящемся наступлении России. «Это просто отвлекающий манёвр, искусственно созданный повод для дальнейшего военного «освоения» территории Украины».

«Мы призываем страны НАТО прекратить провокации и поощрения милитаристских планов киевского режима, приложить все силы для побуждения Киева наладить прямой диалог с Донецком и Луганском в целях нахождения устойчивого мирного решения внутриукраинского конфликта в соответствии с комплексом мер, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН. Она не просто ссылается на минские договорённости, она их включает в свой текст», — заявила она.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Москва не может принять никаких мер для деэскалации. По его мнению, стягивание Украиной значительного числа военных в Донбасс является опасным авантюризмом. К тому же эти действия происходят на фоне внеплановых учений НАТО.

«Всё это, конечно, вызывает глубокую озабоченность, поскольку это происходит в непосредственной близости к нашим границам», — сказал официальный представитель Кремля.

Мария Захарова — об отношении Украины к урегулированию конфликта в Донбассе

Киевский режим становится «всё более и более наглым» в своей агрессивности по отношению к Минским соглашениям, России и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку собственных «воинственных устремлений». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также указал, что Украина — потерянный случай с точки зрения выполнения минских договорённостей.

«Вы слышали, как президент Зеленский в первые месяцы своего правления заявил: минские договорённости — это плохо, но мы должны их сохранять, потому что это позволяет продолжать санкции Запада против РФ. Всё! Лучше не скажешь, чтобы расписаться в том, чего ты на самом деле стоишь», — добавил министр.

К тому же российско-украинские отношения, по словам Лаврова, серьёзно осложняются в связи с откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту и превратить в «анти-Россию».

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«Расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные манёвры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи наших границ. При этом нам пытаются диктовать, как должны себя вести Вооружённые силы России на нашей собственной территории», — заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя циркулирующие в западных СМИ утверждения о «возможном вводе» войск на Украину, отметил, что об этом говорили ещё в начале года на фоне проведения учений «Запад-2021», однако ничего не произошло.

«Как видим, этого не случилось. Дело не в том, чтобы вводить там войска — не вводить, воевать — не воевать, а дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учёту интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», — говорил глава государства в ходе пленарной сессии форума «Россия зовёт!».

Между тем на Западе продолжают нагнетать ситуацию, говоря о якобы исходящей со стороны России угрозе в адрес Украины. Так, 30 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран Североатлантического альянса обсудили возможные санкции и политические меры против Москвы, если будет осуществлена агрессия в отношении Киева.

«Мы призываем Россию к прозрачности, деэсклации и снижению напряжённости. Цена любой будущей агрессии может быть высокой и иметь серьёзные политические и экономические последствия для России», — пояснил он.

1 декабря Йенс Столтенберг добавил, что НАТО продолжит отслеживать ситуацию на российско-украинской границе, а также предоставлять политическую и практическую поддержку Киеву.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 1 декабря в Верховной раде, заявил, что Киев не сможет завершить конфликт в Донбассе без переговоров с Москвой. При этом он подчеркнул, что не боится «прямого диалога» с российским коллегой.

Комментируя это высказывание Зеленского, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз указал, что война в Донбассе является внутриукраинской и не стоит выставлять РФ в качестве участницы этого конфликта.

«Остановить войну в Донбассе можно только путём переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года», — заявил официальный представитель Кремля.

При этом, по его словам, Россия делает всё возможное для того, чтобы помочь Украине мирно урегулировать конфликт в Донбассе: «Работает в этом контексте в нормандском формате, сохраняет свою приверженность нормандскому формату и минским договорённостям и ожидает прежде всего для урегулирования выполнения Киевом всех принятых на себя обязательств».