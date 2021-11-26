«Россия не занимается такими делами»: в Москве ответили на слова Зеленского о подготовке «госпереворота» на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет планов принимать участие в якобы обсуждаемом «госперевороте на Украине». Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Зеленского, который утверждает, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря. Зеленский сообщил, что госпереворот якобы обсуждали представители России и Украины. В Совфеде подчеркнули, что Москва не имеет отношения к подобным вещам, а также отметили нагнетание истерии на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет планов принимать участие в якобы обсуждаемом «госперевороте на Украине».

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия вообще никогда не занимается такими делами», — подчеркнул Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о получении информации о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря.

«Я скажу вам откровенно... получил я информацию о том, что 1-го числа в нашей стране будет государственный переворот. 1—2 декабря», — цитирует его ТАСС.

Украинский лидер утверждает, что ему предоставили аудиозапись, на которой якобы представители России и Украины обсуждают план переворота в стране. Вместе с тем он не сказал, кто именно участвовал в разговоре, а также откуда президент получил эту запись.

По словам Зеленского, в ходе разговора было сказано, что «общество готово к перевороту», а также отмечалась готовность к участию в нём бизнесмена Рината Ахметова.

Помимо этого, украинский лидер заявил, что, по имеющимся у него данным, на организацию переворота на Украине предполагается привлечь $1 млрд. Он также не уточнил, откуда должны поступить эти средства.

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

В свою очередь, Ринат Ахметов опроверг слова Зеленского о его участии в госперевороте.

«Меня возмущает распространение этой лжи независимо от того, какими мотивами руководствуется президент», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Он заявил, что намерен защищать «свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова».

«И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры на Украине не было», — заключил Ахметов.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подчеркнул в разговоре с RT, что Россия не имеет отношения к подобным вещам.

«Похоже, что на Украине нагнетается истерия: то по поводу российской агрессии, то по поводу государственного переворота. Россия к этому никакого отношения не имеет», — заявил сенатор.

В свою очередь, политолог Руслан Бальбек заметил, что обвинения в адрес России стали традиционными на Украине. Он также обратил внимание, что Зеленский «играет роль жертвы».

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«Заламывая руки, обращается к мировому сообществу с призывом защитить Украину и его за компанию. И вся эта игра рассчитана на ограниченное количество зрителей — истинных хозяев Украины, а заодно и её спонсоров», — высказался эксперт.

Накануне бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря сроком на два месяца.

«Делается это с одной целью — контроль за СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия... Потому что люди сегодня собираются и протестуют по государственной измене, экономической и международной политике власти», — высказался Ляшко.

Сам Зеленский, комментируя слова Ляшко, заявил, что из-за распространения слухов о введении военного положения от Украины отворачиваются инвесторы.

«Олег сказал, что с 1-го числа будет военное положение. Для чего он это делает? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками?» — заявил украинский президент.

Напомним, в начале ноября Владимир Зеленский подписал так называемый закон об олигархах, на основании которого Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о признании того или иного гражданина олигархом и внесении его в специальный реестр.

Согласно документу, олигархами считаются лица, которые обладают минимум одним из указанных признаков: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, а также владение активами общей стоимостью свыше 1 млн прожиточных минимумов. Людям, занесённым в реестр, запрещается финансировать политические партии, в том числе через посредников, а также участвовать в приватизации крупных активов.

Ринат Ахметов заявлял, что намерен обратиться в международные суды, если его признают олигархом в соответствии с новым украинским законом.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT высказал мнение, что «никакого плана, а уж тем более российского плана по организации государственного переворота на Украине нет», а в стране наблюдается «очередная олигархическая война».

«На мой взгляд, сегодня Зеленский сам ведёт себя как типичный олигарх, хотя на словах объявил о политике деолигархизации и войны с политическим влиянием олигархов на информационную и внутреннюю политику в стране», — заявил он.

По словам эксперта, Зеленский вместе со своей командой демонстрирует всему миру «очередной политический спектакль», и, как подчеркнул специалист, «если бы в нём не упоминалась Россия, то это была бы уже и не Украина».

«Зеленский создаёт себе параллельную реальность в украинском пространстве массмедиа, чтобы, с одной стороны, укрепить свои электоральные позиции, а с другой — получить возможность для открытия уголовных производств в отношении своих конкурентов. Очевидно, что с некоторых пор у Зеленского и Ахметова пылает конфликт», — заключил Мезюхо.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк добавил, что любые оппоненты Зеленского автоматически, по мнению президента, становятся «агентами Москвы».

«Это свидетельство того, что Зеленский прекрасно понимает своё сложное положение. У него не остаётся никаких других рычагов, чтобы остаться у власти, кроме как играть на страхе того, что война с Россией близко, играть на том, что все политические оппоненты — агенты Москвы», — заключил эксперт.