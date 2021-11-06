«Закончились механизмы легитимного управления»: как закон об олигархах может отразиться на политической жизни Украины

Президент Украины подписал так называемый закон об олигархах. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём Twitter. По его словам, теперь «все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии». Инициатива предусматривает создание реестра олигархов, в который войдут лица, участвующие в политической жизни страны, имеющие влияние на СМИ, являющиеся бенефициарами монополий или владеющие активами общей стоимостью выше 1 млн прожиточных минимумов. Аналитики, в свою очередь, полагают, что закон прежде всего будет использоваться для подавления политических противников Зеленского. Кроме того, по мнению экспертов, принятие такого закона свидетельствует о крахе системы управления государством на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый закон об олигархах. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Демократия — это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» — написал украинский лидер.

Демократія – це закон і рівність. Підписав антиолігархічний закон, який докорінно змінює відносини між великим бізнесом і політиками. Тепер усі економічні гравці будуть рівними перед законом і не зможуть купувати для себе політичні привілеї. Зламати закон не дамо! pic.twitter.com/mzohC11q8x — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2021

В комментарии на сайте офиса президента отмечается, что этот закон был разработан для «обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евро-атлантическую интеграцию».

«Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Напомним, что на рассмотрение в Раду закон, официально называющийся «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», внёс сам Зеленский в начале июня.

Также по теме «Идёт зондирование почвы»: почему на Украине заговорили о смене формы правления В украинском обществе сейчас нет запроса на смену формы правления в стране с парламентско-президентской на президентскую. Об этом...

«Этот документ содержит определения так называемых олигархов — лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства», — сообщил тогда офис президента Украины.

При этом в администрации Зеленского подчеркнули, что законопроект «не нарушает основные права людей, попадающих под определение олигарха», а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

«Он, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами», — говорилось в заявлении.

23 сентября Рада приняла закон об олигархах 279 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов. Большинство поддержавших документ депутатов представляют пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».

Тогда Зеленский поблагодарил политиков, проголосовавших в пользу законодательной инициативы, и заявил, что в стране больше не будет «олигархической ветви власти».

«Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 за от «слуг народа» и 279 за в целом в парламенте — это правильный сигнал. Олигархической ветви власти на Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь один — стать чистым бизнесом», — отметил президент Украины.

Однако в Раду были поданы проекты постановлений об отмене закона. Верховная рада 19 октября отказалась отменить закон, и он был передан на подпись Зеленскому.

Олигархические критерии

После того как закон вступит в силу, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на его основе будет принимать решение о признании того или иного гражданина олигархом и внесении его в специальный реестр.

Документ предписывает считать олигархами лиц, которые обладают минимум одним или более признаком из следующих: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, а также владение активами общей стоимостью свыше 1 млн прожиточных минимумов.

Пётр Порошенко, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов

© AP / Reuters

Людям, занесённым в реестр, запрещается финансировать политические партии, в том числе через посредников, а также участвовать (или становиться бенефициарами) в приватизации крупных активов.

Также по теме «Система теневых отношений»: может ли закон Зеленского об олигархах изменить Украину Верховная рада Украины приняла так называемый закон об олигархах. Автором инициативы выступил президент Владимир Зеленский,...

Кроме непосредственных данных об олигархах, в реестр будет вноситься информация о контактах граждан с ними или их представителями. Такую информацию должны в обязательном порядке предоставлять члены высшего политического руководства страны, включая президента, членов правительства и спикеров Рады, а также депутаты и другие чиновники.

В отчёте для реестра должны быть обозначены время и место встречи и краткое изложение беседы, если она проводилась.

В сообщении офиса президента Украины, опубликованном уже после подписания закона Зеленским, подчёркивается, что инициатива даёт крупному бизнесу страны «достаточное время для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы». После публикации документа начинается отсчёт шестимесячного срока для полноценного введения его норм в действие, уточнили в офисе Зеленского.

«Инструмент для расправы»

Стоит отметить, что против этого закона выступали сразу несколько политических сил Украины. Так в «Оппозиционной платформы — За жизнь» его называли дискриминационным и противоречащим конституции страны. Представители партии назвали закон «дешёвым пиар-ходом».

Также критике закон ожидаемо подвергся и со стороны партии «Европейская солидарность», лидер которой Пётр Порошенко попадает практически под все перечисленные в нём критерии.

На заседании первой пленарной сессии Верховной рады Украины в 2021 году

РИА Новости

Экс-министр ЖКХ и депутат от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко назвал закон механизмом для репрессий.

«Это гротескная функция СНБО, по сути, СНБО стал механизмом ручных репрессий в ручном режиме, по каким-то абсолютно субъективным критериям, сверхполномочия. Поверьте, ничего хорошего от этого не будет», — заявлял Кучеренко в эфире канала «Украина 24».

Кроме того, антиолигархический закон стал одной из причин конфликта Зеленского со своим бывшим соратником, экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым. После того, как председатель парламента отправил закон об олигархах на экспертизу Венецианской комиссии, несмотря на протесты «Слуги народа», его однопартийцы и Зеленский выступили с критикой в его адрес.

7 октября Рада по инициативе «Слуги народа» отправила Разумкова в отставку.

Напомним, что вскоре после внесения Зеленским законопроекта на рассмотрение в украинский парламент, на резонансную инициативу отреагировали и в Москве. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что на Украине стремительно набирают обороты авторитарные методы правления, а власти упорно скатываются «в бездну правового нигилизма и диктатуры».

«В случае его одобрения президент получит весьма широкие возможности для избирательного или, лучше сказать, волюнтаристского применения новых «правовых норм». Существенно расширятся и полномочия СНБО. Всё это больше похоже на инструмент для расправы с неугодными киевским властям политиками и бизнесменами», — говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Эту точку зрения разделяют и политологи. По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, закон будет применяться против оппонентов Зеленского с обеих сторон политического спектра: кроме Порошенко, он распространится и на Виктора Медведчука.

«Медведчук — достаточно крупный предприниматель, и его могут причислить к олигархам, тем самым ещё больше ограничив его политическую деятельность. Он входит в оппозиционную партию, и таким образом будет перекрыты возможности для его финансового участия в её деятельности. Это может привести к установлению косвенной диктатуры Зеленского и его окружения после занесения в этот список всех, кто способен финансировать свои избирательные кампании — Порошенко, который также является политическим противником действующего президента, и других фигур украинского истеблишмента», — пояснил Оленченко.

Он назвал решение Зеленского «очевидным, но недальновидным».

«Эта инициатива приведёт к обострению внутриполитической борьбы. Если раньше пытались сочинить образ внешнего врага, то после вступления закона об олигархах в силу это может оказаться вторичным, а первичным станет враг внутренний», — пояснил аналитик.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT охарактеризовал новый закон как антиконституционный.

«Он ограничивает людей в их правах на основании некой расплывчатой идентичности — такой, как олигарх. Причём олигарх ты или нет, определит СНБО, то есть, по сути, сам Зеленский с коллегами. Сам по себе факт принятия такого закона показывает, что в государстве закончились механизмы легитимного управления», — считает Ищенко.

По его словам, государственные институты, посредством которых осуществляется управление страной, на Украине «рассыпались и перестали выполнять свои функции».

«Если происходит что-то незаконное, то для этого есть Уголовный кодекс, на основании которого людей можно наказывать. А если у вас уже есть законы, на основании которых можно наказывать людей, то вам не надо придумывать что-то новое», — заключил политолог.