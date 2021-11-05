Зеленский подписал закон об олигархах

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подписании закона об олигархах на Украине, отметив, что документ изменит отношения между крупным бизнесом и политиками.

«Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» — написал он в своём аккаунте в Twitter.

В июне пресс-служба офиса Зеленского сообщила, что украинский лидер внёс в Верховную раду как неотложный законопроект об олигархах.

В сентябре Верховная рада Украины приняла закон во втором чтении.