Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «об олигархах»

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что украинский лидер внёс в Верховную раду как неотложный законопроект «об олигархах».

«Этот документ содержит определения так называемых олигархов — лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства», — говорится в сообщении.

В офисе президента подчёркивают, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.

«Он, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами», — добавляется в заявлении.

Уточняется, что документ имеет ограниченный срок действия — десять лет.

В апреле сообщалось, что Зеленский предложил разработать закон о «статусе олигарха».