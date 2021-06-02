Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «об олигархах»
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«Этот документ содержит определения так называемых олигархов — лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства», — говорится в сообщении.
В офисе президента подчёркивают, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.
«Он, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами», — добавляется в заявлении.
Уточняется, что документ имеет ограниченный срок действия — десять лет.
В апреле сообщалось, что Зеленский предложил разработать закон о «статусе олигарха».