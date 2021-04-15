Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать закон о «статусе олигарха».

По его словам, соответствующий закон позволит исключить влияние олигархов на экономику и политическую жизнь Украины.

«Было несколько экономических вопросов, и я предложил разработать фундаментальный законопроект про статус олигарха, что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на Верховную раду Украины — этого допускать нельзя, поэтому будет рассматриваться вопрос олигархов на Украине», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Отмечается, что соответствующее предложение он высказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Ранее советник Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что президент Украины запустил широкий процесс «деолигархизации» в стране.