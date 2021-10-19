«Политический заложник действующей власти»: что может стоять за предложением Зеленского выдать Медведчука России

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у него нет российского гражданства и его не интересует идея возможной выдачи его РФ в обмен на граждан Украины. Ранее с таким предложением выступил украинский президент Владимир Зеленский. Медведчук находится под домашним арестом по делу о госизмене. В начале октября ему были предъявлены новые обвинения, а арест был продлён до 7 декабря. Эксперты отмечают, что Зеленский опасается своего политического конкурента и хочет выслать его в Россию, создав ему таким образом репутацию изменника родины.

Виктор Медведчук не имеет российского гражданства и не интересуется возможностью обмена в РФ, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

«То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила своё существование как правовое государство», — говорится в заявлении.

Медведчук подчеркнул, что у него «не было и нет другого гражданства, кроме украинского».

«Я — гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью», — сказал политик.

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук отмечает, что «фабрикацию уголовных дел» в отношении себя он рассматривает «исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии».

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Киев мог бы рассмотреть возможность обмена находящегося под следствием Медведчука с Россией, если бы у него было российское гражданство.

«Если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру (скажем так, вполне возможно), то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намёка рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — приводит слова Зеленского Интерфакс-Украина.

При этом источник RT в украинском Минюсте отметил, что конституция страны не предусматривает подобных обменов.

«С позиции здравого смысла такие заявления вызывают массу вопросов. Во-первых, кто определяет, кого можно менять, а кого — нет? Только президент или и другие чиновники тоже? Во-вторых, кто такие «настоящие герои и граждане Украины»?

Понятно, что в обществе наблюдается травля Медведчука из-за его пророссийской позиции, но нарушать закон только потому, что политик не нравится, да ещё и с подачи президента, — это уже за гранью», — сказал чиновник.

Напомним, что уголовное преследование Виктора Медведчука продолжается несколько месяцев. В мае Генпрокуратура Украины провела обыски в его доме и офисе «Оппозиционной платформы — За жизнь». Тогда политик заявил, что истинной целью обысков было вручение ему «сфабрикованного по приказу власти подозрения в государственной измене».

Глава политсовета ОПЗЖ добавил, что всё происходящее с ним «является политической расправой» за принципиальную позицию. Позднее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что расследование в отношении Медведчука завершено и дело будет передано в суд.

Владимир Зеленский

AP

© Aaron Chown

Ему были предъявлены обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Следствие утверждает, что Медведчук и депутат Рады Тарас Козак якобы передавали российской стороне данные, представляющие государственную тайну, и пытались вести «антиукраинскую деятельность» через работающих в России украинцев. Стоит отметить, что Козак является владельцем закрытых решением Зеленского телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK. 13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Уже тогда украинские власти начали озвучивать идею его обмена на осуждённых в России граждан Украины. Об этом, в частности, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Не знаю, почему предлагается украинского политика выставлять на обмен. Вопрос — хочет ли этого сам украинский политик. В общем, это достаточно несформулированная идея, вряд ли это надо серьёзно рассматривать», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новые обвинения

В начале октября Виктору Медведчуку были предъявлены новые обвинения. По версии СБУ, он якобы участвовал в заговоре с целью подорвать энергетическую безопасность Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что обвинения касаются предполагаемой причастности политика к поставке угля с «оккупированной территории» в Донбассе.

«Следователи ГБР (Государственное бюро расследований. — RT) совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством офиса Генпрокуратуры установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины. Период, охватывающий эти действия, — конец 2014 — начало 2015 года. Сумма, потраченная государственными украинскими предприятиями, составляет более 200 млн гривен (540 млн рублей)», — приводит её заявление ТАСС.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» распространила заявление о том, что новые подозрения в отношении политика, а также рекордные суммы залогов возникли на фоне энергетического кризиса Украины, а также офшорного скандала, в котором оказался замешан Владимир Зеленский и его окружение.

«Такими действиями власть Зеленского стремится отвлечь внимание от скандалов, которые сопровождают деятельность президента и его окружения: офшорного скандала, связанного с публикацией «Досье Пандоры», отставки председателя Верховной рады, призванной окончательно поставить крест на независимости законодательной власти, и ряда других столь же вопиющих событий», — утверждают в оппозиции.

Печерский районный суд Киева 12 октября продлил круглосуточный домашний арест Медведчука до 7 декабря. Политик, комментируя решение суда, снова назвал преследование в отношении него незаконным, а все уголовные дела — сфабрикованными.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что таким образом нынешняя украинская власть сводит счёты с политическими конкурентами.

«Мы с самого начала сказали: всё, что происходит с Медведчуком, это не что иное, как сведение политических счётов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране», — отметил Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва вряд ли может помочь Медведчуку, который является гражданином Украины.

«Но мы осуждаем, мы не можем этого одобрять. И мы так к этому и относимся, как к попыткам сведения политических счётов с конкурентом», — подчеркнул Песков.

Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева

РИА Новости

Источник RT в украинском кабмине рассказал, что предложения выслать Медведчука в Россию путём обмена говорят о том, что Зеленский опасается его популярности.

«Закрытые опросы показывают, что рейтинги пророссийских сил растут, и это его пугает. Поэтому выслать его за пределы Украины, да ещё и обменять на нескольких «героев», — идеальный вариант», — отметил собеседник RT.

Неправовые методы

Источник RT в партии «Слуга народа» заявил: предложение Зеленского говорит о том, что президент Украины забыл о принципе верховенства права.

«Зеленский считает, что можно решать вопросы по звонку, а теперь — просто устроить обмен. Насколько мне известно, вина Медведчука не доказана и отправлять его в Россию у руководства страны нет никого права», — подчеркнул представитель «Слуги народа».

В свою очередь, политолог Александр Дудчак отметил, что заявление Зеленского о российском гражданстве как условии обмена является странным.

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«Если поднимут списки тех, кого меняли начиная с 2014 года, кого выдавали в ЛНР и ДНР, то узнают, что они выдавали граждан Украины, людей с украинскими паспортами, и раньше это не мешало обмену людьми. Так что сейчас это выглядит как-то глупо. Они давно уже вводят санкции против своих граждан, вводят санкции против своих предприятий», — подчеркнул политолог в беседе с RT.

По словам эксперта, Зеленский упомянул российское гражданство, чтобы убедить украинцев в том, что Медведчук является изменником родины.

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил, что слова Зеленского об обмене Медведчука — подтверждение того, что последний стал «политическим заложником действующей власти».

«Более того, Зеленский этого и не скрывает, и по предыдущим его заявлениям можно было сделать однозначные выводы именно о политическом характере преследования. Более того, стоит поставить под сомнение слова Зеленского о том, что Украина не может обменивать своих граждан на своих граждан, так как Украина не раз уже проводила обмены своих граждан на своих граждан — я говорю о так называемых обменах военнопленных и других удерживаемых лиц, захваченных в результате конфликта в Донбассе», — подчеркнул эксперт.

При этом подобные обмены происходили как при администрации Петра Порошенко, так и при президентстве самого Зеленского, напомнил Олег Неменский.

«Украина уже много раз показывала, что является фактически не государством, а политической бандой, где гражданство того или иного человека фактически не значит ничего.

С другой стороны, в словах Зеленского можно услышать своего рода предложение Москве: «Дайте Медведчуку российское гражданство — и тогда мы лишим его украинского гражданства и выдадим его Москве». Очевидно, что для Зеленского это была бы очень хорошая возможность избавиться от присутствия Медведчука в стране — возможно, и не только от него, но и от нескольких приближённых к нему людей», — пояснил политолог.

При этом Зеленский не осознаёт, что Россия не может действовать в неправовом ключе, добавил Олег Неменский.

«Понятно, что такой ход невозможен. Складывается ощущение, что Зеленский чувствует себя загнанным в тупик. Его действия абсолютно противозаконны... Это ещё раз демонстрирует и самим украинцам, и всему миру, что Украина как государство является несостоявшимся и что даже глава этого государства не считает нужным соблюдать законы и даже как-то считаться с правовыми нормами, принятыми во всех цивилизованных странах», — заключил эксперт.