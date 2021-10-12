Суд принял решение о домашнем аресте Медведчука до 7 декабря

Печерский районный суд Киева отправил председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 7 декабря.

«Применить меру пресечения круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 года включительно», — цитирует РИА Новости заявление судьи.

Суд отказал удовлетворить ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и cодействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».