Медведчук высказался об идее его обмена на граждан Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его «абсолютно не интересует» идея возможного обмена на граждан Украины.

«Считаю, что президенту (Владимиру Зеленскому. — RT) не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», — говорится в заявлении Медведчука на сайте партии.

Политик также подчеркнул отсутствие у него другого гражданства, кроме украинского.

Сама идея возможного обмена «наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила своё существование как правовое государство», считает Медведчук.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский не исключил возможности обмена Медведчука на граждан Украины в случае обнаружения у политика российского гражданства.

Суд принял решение о домашнем аресте Медведчука до 7 декабря.