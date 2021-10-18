Медведчук высказался об идее его обмена на граждан Украины

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его «абсолютно не интересует» идея возможного обмена на граждан Украины.
Медведчук высказался об идее его обмена на граждан Украины
  • РИА Новости

«Считаю, что президенту (Владимиру Зеленскому. — RT) не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», — говорится в заявлении Медведчука на сайте партии.

Политик также подчеркнул отсутствие у него другого гражданства, кроме украинского.

Сама идея возможного обмена «наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила своё существование как правовое государство», считает Медведчук.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский не исключил возможности обмена Медведчука на граждан Украины в случае обнаружения у политика российского гражданства.

Суд принял решение о домашнем аресте Медведчука до 7 декабря.

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