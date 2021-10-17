Зеленский не исключил возможности обмена Медведчука на граждан Украины

Обмен главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских граждан возможен только в случае обнаружения у политика российского гражданства. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Медведчук — гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно», — заявил он в интервью телеканалу ICTV на вопрос о возможности обмена Медведчука.

Зеленский отметил, что в таком случае украинская сторона могла бы рассмотреть возможность «обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине».

Ранее суд принял решение о домашнем аресте Медведчука до 7 декабря.

8 октября в Службе безопасности Украины заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение — в госизмене и содействии террористической организации. По данным СБУ, Медведчука подозревают в «действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины».